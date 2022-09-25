Тушение пожара на горе в нацпарке «Бурабай» продолжается

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Пожар на горе «Көкшетау» на высоте 800 м на территории нацпарка «Бурабай» ликвидирован, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«В 11:13 час. пожар на горе «Кокшетау» на территории ГНПП «Бурабай» локализован . Предварительная площадь пожара 0,03 га (300 кв. м)», - сообщает МЧС.

В тушении задействованы более 200 человек личного состава ДЧС Акмолинской области и 70 работников ГНПП «Бурабай». Вертолетом АО «Казавиаспас» произведено 12 сбросов воды (36 тонн).

Угрозы распространения и пострадавших нет.

По уточненным данным произошло возгорание растительности.





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