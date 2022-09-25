12:24, 25 Сентябрь 2022 | GMT +6
Тушение пожара на горе в нацпарке «Бурабай» продолжается
БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Пожар на горе «Көкшетау» на высоте 800 м на территории нацпарка «Бурабай» ликвидирован, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
«В 11:13 час. пожар на горе «Кокшетау» на территории ГНПП «Бурабай» локализован . Предварительная площадь пожара 0,03 га (300 кв. м)», - сообщает МЧС.
В тушении задействованы более 200 человек личного состава ДЧС Акмолинской области и 70 работников ГНПП «Бурабай». Вертолетом АО «Казавиаспас» произведено 12 сбросов воды (36 тонн).
Угрозы распространения и пострадавших нет.
По уточненным данным произошло возгорание растительности.
Кадр из видео