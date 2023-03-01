Турвзнос для иностранцев в Казахстане сделают фиксированным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Процентную ставку турвзноса для иностранцев заменят на фиксированную в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

С 1 января 2022 года в Казахстане был введен bed tax — обязательный туристский взнос с иностранных гостей. В прошлом году он не взимался, а в начале 2023-го ставки в размере от 1% до 5% были утверждены в более чем 30 городах и районах нашей страны.

Однако, по итогам встреч Министерства культуры и спорта РК с предпринимателями и представителями гостиничного бизнеса, было принято решение пересмотреть размер туристского взноса. Исчисляться он будет не в процентном соотношении, а в «привязке» к МРП.

В городах Астана, Алматы и Шымкент bed tax составит 0,5 МРП, в остальных регионах — 0,2 МРП.

«Представители бизнеса сделали много интересных предложений по внесению изменений в действующий порядок. Мы прислушались к предпринимателям и разработали целый ряд поправок, включая новый принцип расчета взноса», — заявил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.

