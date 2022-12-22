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Турвзнос для иностранцев пояснили в акимате Алматы

22 Декабря 2022, 14:03
Турвзнос для иностранцев пояснили в акимате Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров на брифинге в региональной службе коммуникаций прокомментировал предложение установить туристический взнос для иностранных туристов в размере 5 % с января 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом турвзнос, так называемый Bed Tax, был внедрен в законодательство в 2021 году. В закон о туристской деятельности. Затем Правительством утверждены правила, в соответствии с которым по методологии расчета при 20 % росте потока туристов Bed Tax внедряется на уровне 5 %. То есть, мы в соответствии с методологией такое решение сейчас подготовили. Надеемся, что со следующего года этот закон вступит в силу, поскольку эти сборы в соответствии с мировой практикой направляются на дальнейшее развитие туризма. Это будут дополнительные средства, которые поступают только от иностранных туристов. Для наших граждан этот взнос распространяться не будет», - ответил он.

По его словам, в этом году по сравнению с прошлым годом количество иностранных туристов в городе выросло в 2,8 раза.

«Взнос может также меняться. Если снижается поток иностранных туристов, то соответственно значение Bed Tax тоже будет меняться, в сторону снижения», - добавил замакима.

Ранее сообщалось, что для иностранцев в Алматы предлагается установить туристический взнос в размере 5 % с января 2023 года.


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