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Турция выдала Казахстану подозреваемого в тяжких преступлениях
27 Декабря 2018 11:34 91
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД Казахстана из Турции для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован Ибрагим Сулиев, передает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
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Задержанный подозревается в совершении особо тяжких преступлений в Алматы и находился в международном розыске с 2014 года.
Экстрадиция подозреваемого стала возможной благодаря слаженным действиям казахстанских правоохранительных органов с турецкими коллегами.
В настоящее время Сулиев водворен в следственный изолятор Астаны.
Ключевые слова: Генпрокуратура,
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