Турция выдала Казахстану подозреваемого в тяжких преступлениях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД Казахстана из Турции для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован Ибрагим Сулиев, передает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Задержанный подозревается в совершении особо тяжких преступлений в Алматы и находился в международном розыске с 2014 года.



Экстрадиция подозреваемого стала возможной благодаря слаженным действиям казахстанских правоохранительных органов с турецкими коллегами.



В настоящее время Сулиев водворен в следственный изолятор Астаны.