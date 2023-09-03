Турполиция Пхукета сообщила о гибели 18-летнего казахстанца

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Таиландские спасатели обнаружили в море у острова Пхукет, в районе пляжа Най Янг на севере острова, тело 18-летнего гражданина Казахстана, которого ранее приняли за россиянина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Туристическая полиция Пхукета в пятницу информировала о поступившем сообщении о пропаже туриста в районе пляжа Най Янг на севере острова. Власти утверждали, что это мог быть российский турист. В тот же день началась поисково-спасательная операция, которая была приостановлена в связи с погодными условиями, сопровождаемыми сильными волнами и дождем.