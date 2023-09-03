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    Турполиция Пхукета сообщила о гибели 18-летнего казахстанца

    3 Сентября 2023, 11:44

    БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Таиландские спасатели обнаружили в море у острова Пхукет, в районе пляжа Най Янг на севере острова, тело 18-летнего гражданина Казахстана, которого ранее приняли за россиянина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Туристическая полиция Пхукета в пятницу информировала о поступившем сообщении о пропаже туриста в районе пляжа Най Янг на севере острова. Власти утверждали, что это мог быть российский турист. В тот же день началась поисково-спасательная операция, которая была приостановлена в связи с погодными условиями, сопровождаемыми сильными волнами и дождем.

    Случаи гибели туристов в море в Таиланде участились в сезон дождей, который длится с апреля по ноябрь. Отдыхающие часто игнорируют предупреждения властей и спасателей об опасности купания при поднятых красных флагах на пляжах в связи с волнением моря. Именно в сезон дождей в Таиланде особенно распространены обратные течения, которые не позволяют по прямой доплыть до берега, поэтому спасатели рекомендуют плыть вправо или влево параллельно суше, постепенно покидая опасную зону.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Туризм Происшествия
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