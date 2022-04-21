Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туризм

    Туроператоры назвали самые популярные направления у казахстанцев

    21 Апреля 2022, 14:14

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанцев, предпочитающих отдыхать за рубежом после ослабления карантинных мер, стало больше. Многие из них по-прежнему выбирают Турцию, Египет и ОАЭ. Не менее популярными является отдых в Греции, Грузии и Черногории. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили представители туристических агентств.

    Заместитель председателя правления АО «НК «Kazakh Tourism» Кайрат Садвакасов отметил, что до пандемии коронавируса казахстанцев, выезжающих за границу, было 10-11 млн в год с учетом повторных выездов одного человека.

    Генеральный директор одной из туркомпаний Анна Загоруйко сообщила, что большинство туристов выбирают ОАЭ, Египет, Турция. Эти направления востребованы круглый год.

    «Появились новые направления, как Греция и Черногория. Но это, в основном, в летнее время», - сказала она.

    По ее словам, геополитическая ситуация в мире, а также пандемия COVID-19 повлияли на туристскую отрасль.

    «COVID-19, прежде всего, поменял географию. В какие-то страны поток туристов увеличился, а в другие уменьшился. Но сейчас многие страны открывают свои границы. Остается вопрос с ПЦР-тестами. Касательно цен, то здесь уже все зависит от каждого направления и спроса, что-то подешевело, а что-то подорожало. Многие факторы влияют на стоимость отдыха. К примеру, туры в Египет подешевели, поскольку туристов из России и Украины намного меньше стало», - сказала Анна Загоруйко.

    Менеджер по продажам другого турагентства Уля Бидайбекова также заявила, что казахстанцы больше любят ездить на море, поэтому чаще всего они отдыхают в Египте, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.

    «Цены на эти направления зависят от сезона. К примеру, весной в Турцию цены невысокие. Два человека за 900 тыс. тенге могут выбрать хороший пятизвездочный отель в Белеке по системе «Все включено». Это хорошая цена. Вообще Турция круглый год пользуется большим спросом. Особенно этой зимой был наплыв. Возможно, люди засиделись дома в период пандемии, а может, январские события повлияли, и людям нужно было снять стресс. Но спрос был большой», - заметила спикер.

    Уля Бидайбекова также проинформировала, что с 1 июня открываются туры в Грецию, Черногорию, Италию и Албанию. По ее словам, доступ ко многим странам сейчас свободный для вакцинированных от COVID-19 туристов.

    «Если человек хочет в Черногорию, то на двоих потребуется не меньше 1 млн тенге. Это с проживанием в отеле, где предусмотрен завтрак. Цены зависят от проживания. Если человек арендует апартаменты, то тур будет дешевым - где-то 850 тыс. тенге на двоих», - сказала менеджер.

    Кроме того, сейчас туристам доступны Мальдивы, Шри-Ланка, Таиланд.

    В туристическом управлении Таиланда в Казахстане и странах Центральной Азии ответили, что с прошлого года эта страна вновь начала принимать туристов после карантинных ограничений. Казахстанцы в основном останавливаются на островах Паттайя и Пхукет.

    «Сейчас самая выгодная программа для казахстанцев «Test & Go». По ней нужно сдавать ПЦР-тест по прилете в Таиланд и антиген-тест к коронавирусу на пятый день», - уточнила представитель управления.

    По данным СМИ, правительство Таиланда в скором времени рассмотрит возможную отмену туристской программы Test & Go и регистрацию по Thai Pass.

    Менеджер по работе с агентствами Вазира Аманжолова заметила, что среди туристов есть и те, которые выбирают Сейшелы. На архипелаг в Индийском океане можно попасть через Дубай.

    «Мы также предлагаем отдыхающим такие направления, как Грузия, Мальдивы, Эмираты, Турция и Азербайджан», - сказала она.

    Что касается Азербайджана, то с 15 апреля здесь отменили требование о необходимости предъявлять ПЦР-документ об отрицательном тесте на коронавирус при въезде в страну.

    По данным заместителя председателя правления АО «НК «Kazakh Tourism» Кайрата Садвакасова, в 2019 году Казахстан посетили 93 тыс. азербайджанцев, а в 2020 году эта цифра уменьшилась в три раза из-за пандемии. В 2021 году РК посетили 23 тыс. человек. Азербайджан в 2019 году посещали около 10 тыс. казахстанцев, а в 2021 году всего 2 тыс.

    Директор по продажам в России, СНГ и Европе, представительница одного из отелей в Баку Диляра Атай добавила, что в столице Азербайджана турист, в среднем, за 80-100 долларов в день может хорошо провести время, включая затраты на проживание, еду и транспорт.

    Некоторые туристические компании казахстанцам также предлагают посмотреть Италию. В мае этого года из Алматы планируют запустить прямой рейс в Милан. С 1 марта 2022 года Италия сняла ограничения на въезд туристов из Казахстана.

    При наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 - две дозы любой вакцины либо однокомпонентная вакцина от Johnson & Johnson - казахстанцы также могут посетить и Грузию. Представитель грузинской туркомпании Сергей Лола уточнил, что если турист не прививался против КВИ, то он должен иметь документ с отрицательным ПЦР-тестом, который действителен 72 часа.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Туризм Экономика Турция Египет ОАЭ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Казахстан увеличивает экспорт мороженого, основным поставщиком на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн»
    Восемь рыбоводных предприятий откроют в Атырауской области
    1,1 трлн тенге инвестиций привлекли в Атыраускую область с начала года
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей