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    Туроператорам показали красоты Бурабая

    18 Октября 2022, 10:08

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В 2023 году ожидается увеличение туристского потока в Щучинско-Боровскую курортную зону до 815 тыс. человек, в том числе и иностранного. На днях ТОО «Бурабай даму» при Управлении делами Президента провело инфотур для туроператоров и турсообществ, которые работают с иностранными туристами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ведомстве, прошедший инфотур был организован для развития внутреннего туризма и увеличения потока иностранных туристов в курорт Бурабай. Его участники посетили отели и достопримечательности курорта, а также ознакомились с ключевыми туристическими локациями.

    «Такие инфотуры расширяют наше представления о месте локации, где мы находимся. Очень радует, что сейчас не только государство, но и предприниматели инвестируют средства в новые интересные объекты. Открылось очень много отелей. Мы работаем с Польшей, ориентировочно принимаем в год 500 польских туристов. Туристов из дальнего зарубежья в Бурабай привлекает то, что здесь все в пешей доступности, наличие качественной природы, многообразие озер и возможность попить вкусный кофе», - поделилась участница инфотура Татьяна Верницкая.

    «С каждым годом Щучинско-Боровская курортная зона, благодаря своим уникальным природным богатствам, все больше пользуется спросом для отдыха среди иностранцев. Количество обслуживаемых посетителей по Бурабайскому району с начала года достигло 550 тыс. человек. Численность предприятий сферы туризма выросла до 184. Появилось 141 новое рабочее место. Объем инвестиций в туристскую отрасль за восемь месяцев составил 2,5 млрд тенге», - отметили в ТОО «Бурабай даму».

    Между тем, в 2023 году ожидается увеличение туристского потока до 815 тыс. человек, в том числе и иностранного. Объем инвестиций планируется поднять до 29 млрд тенге, что даст возможность созданию 1500 рабочих мест.

    Завершением стали В2В встречи и подписание меморандумов о сотрудничестве с туроператорами.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Туризм Экономика УДП
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