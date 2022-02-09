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    Турнир в память погибших при январских событиях прошёл в Алматы

    9 Февраля 2022, 20:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Памяти полицейских и военнослужащих, погибших в январских событиях, посвятили спортивный турнир в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В Республиканском колледже спорта прошел чемпионат ЦС ФСО «Динамо» по легкой атлетике среди юношей и девушек, посвященный памяти сотрудников и военнослужащих правоохранительных органов, силовых и других специальных структур Республики Казахстан, погибших при исполнении служебных обязанностей и воинского долга.

    В соревнованиях приняли участие свыше 100 юных спортсменов в возрасте от 11-17 лет, а в программу включались бег на 50, 60, 200, 400, 600, 1500 метров и прыжки в длину.

    «Не зря в спортивном мире легкую атлетику называют королевой спорта, так как занятия ею сильно укрепляют организм человека и помогают добиваться успеха в других видах спорта. К тому же легкая атлетика самая медалеемкая дисциплина на Олимпийских играх. Сегодня все участники-юные спортсмены «Жас Динамо» выражали большое уважение к памяти всех героев полиции и других правоохранительных органов, Национальной гвардии, Пограничной службы, Службы государственной охраны, Вооруженных сил и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, ценою собственной жизни защитивших общественный порядок, законность и государственную целостность нашей Родины»,- рассказал заместитель председателя ФСО«Динамо» Аскар Омаркулов.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Спорт Армия Память МВД РК Алматинская трагедия
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