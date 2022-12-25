Турнир по силовым видам спорта прошел в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане завершился турнир имени многократного чемпиона мира по тяжелой атлетике Ильи Ильина – «Ilyin iron cup», передает МИА «Казинформ».

В столичном легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan» завершился турнир по силовым видам спорта – «Ilyin iron cup». Организатор турнира – четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин.

Турнир по силовым видам спорта «Ilyin iron cup» объединил 200 профессиональных атлетовиз Казахстана и стран ближнего зарубежья в таких дисциплинах как: тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, армрестлинг, кроссфит, мас-рестлинг, гиревой спорт, армлифтинг, воркаут, стронгмен.

Результаты:

Тяжелая атлетика:

Нургиса Адилетулы VS Артем Антропов (толчок).

Победил Артем Антропов с результатом 216 кг. Нургиса остановился на результате 211 кг.

Аиша Омарова VS Любовь Ковальчук (толчок).

Лидером стала Любовь. 130 кг против 119 кг.

Ерасыл Саулебеков VS Анатолий Савельев (рывок).

Победа осталась за Анатолием. 135 кг VS 127 кг.

Екатерина АлякинаVS Оразбек Алтыншаш (толчок).

Результат Екатерины – 89 кг, Алтыншаш остановилась на 85 кг.

Алексей ЧуркинVS Егор Шерер (рывок)

С результатом 150 кг победил Егор.

Стронгмен:

I место: г. Алматы (Александр Никифоров, Артур Ан);

II место: г. Астана (Сергей Лаптев, Арсен Ульфанов);

III место: г. Рудный (Евгений Цисарь, Евгений Красновский).

Воркаут:

Стрит воркаут:

I место: Артем Лукин;

II место: Дмитрий Гималетдинов;

III место: Аяз Джахангер.

Стрит лифтинг:

I место Руслан: Фатахов;

II место: Ильдар Ягъяев;

III место: Максим Пономаренко.

Армрестлинг:

Айдын Бахтияров (I место) – Игорь Кузьмин (II место);

Дмитрий Тюков (I место) – Рамиль Алиев (II место);

Артем Супанев (I место) – Адлет Женисбай (II место);

Владимир Матченко (I место) – Валерий Баранов (II место).

Пауэрлифтинг:

Жим (женщины):

I место: Валентина Тарасова;

II место Марина: Насретдинова;

III место: Анна Мошенко.

Тяга (женщины):

I место: Валентина Тарасова;

II место: Ольга Трай;

III место: Анна Мошенко.

Жим (мужчины):

I место: Андрей Ким;

II место: Константин Ким;

III место: Денис Рыбка.

Тяга (мужчины):

I место: Валерий Савицкий;

II место: Вадим Каракулин;

III место: Илья Штефан.

Гиревой спорт:

Мужчины до 78 кг:

I место: Адильбек Ашимов;

II место: Ринат Гельмудинов;

III место: Серик Абдахин.

Мужчины до 85 кг:

I место: Марат Еслямов;

II место: Роман Гирнык;

III место: Дмитрий Балацко.

Мужчины 85+ кг

I место: Адилхан Нургазин;

II место: Назим Ахмедов;

III место: Сергей Карпенко.

Женщины до 63 кг:

I место: Евгения Минко.

Кроссфит:

Мужчины:

I место: Наурыз Керейхан;

II место: Марлен Амангельдыев;

III место: Руан Мусолимов.

Женщины:

I место: Евгения Цой;

II место: Жанна Сулейменова;

III место: Мереке Сабирова.

Мас-рестлинг:

Женщины до 65 кг:

I место: Ольга Душаева;

II место: Тахмина Гожамбердиева;

III место: Дана Дарибай.

Женщины 65+ кг:

I место: Аружан Курбанова;

II место: Анастасия Муковоз;

III место: Айгерим Комбаева.

Мужчины до 70 кг:

I место: Райымбек Айбол;

II место: Шапагат Усенов;

III место: Бекжан Талгатулы.

Мужчины до 80 кг:

I место: Дулат Барлыков;

II место: Темирлан Шамет;

III место: Владислав Герасимов.

Мужчины до 90 кг:

I место: Мухаммад-Али Ташметов;

II место: Рустам Малдыбаев;

III место: Роман Исламгалиев.

Мужчины до 105 кг:

I место: Тимур Спатаев;

II место: Аден Рахметула;

III место: Станислав Пеняев.

Мероприятие проводилось в рамках концепции развития физической культуры и спорта Республики Казахстан при поддержке акимата города Астаны и Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Как отметил Илья Ильин, основной целью турнира является – продвижение массового спорта в стране.

«Я давно мечтал организовать подобные соревнования среди профессионалов – сильнейших спортсменов в своем направлении, которые бы вместе на одной площадке боролись за лидерство. В будущем я вижу этот турнир как своего рода «мини-олимпиаду» для «железных» единоборств, где множество атлетов из разных уголков страны, а также ближнего зарубежья, собираются вместе, чтобы вновь почувствовать соревновательную атмосферу и отдать должное его величеству спорту. Это один из первых моих крупных проектов, который я реализовал после завершения спортивной карьеры и надеюсь, что наш «Iron Cup» не оставит никого равнодушным и станет ежегодным спортивным праздником», - поделился Ильин.



