Турнир по охоте с хищными птицами проходит в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Международный турнир «Ұлы дала мұрасы» стартовал близ посёлка Аксу-Аюлы в Карагандинской области. Мероприятие приурочено к 125-летию Сакена Сейфуллина и проходит под эгидой программы «Рухани жаңғыру», передает корреспондент МИА «Казинформ».

За победу соревнуются более 80 участников из Нур-Султана, Алматы и 13 областей Казахстана, а также Монголии и Кыргызстана. Они привезли 60 беркутов, ястребов и соколов, 34 собаки породы тазы. Хищники охотятся на зайцев, лис и барсуков, которых купили специально для соревнований.

На торжественном открытии турнира выступил заместитель акима Карагандинской области Абзал Нукенов.

«Развитие и поддержка национальных видов спорта тесно связана с идеей патриотизма. В Карагандинской области национальными видами спорта занимаются более 42 тыс. человек. И с каждым годом это число растёт. Подобные соревнования оказывают большое влияние на молодое поколение, учат чтить национальные традиции. Издревле охота с тазы и хищными птицами имела особое значение. Это искусство воспитывало в людях смелость и ум. И то, что молодое поколение не забывает о наследии своих предков, очень отрадно», - сказал он.

Возрождение национальной охоты с тазы и хищными птицами в Казахстане становится трендом. Многие начинают увлекаться этим, желая отдать дань уважения предкам. Так было и с жителем Нур-Султана Русланом Магзумовым.

«У меня не было близких родственников, кто мог бы мне рассказать о национальной охоте, но я всё же очень хотел попробовать ею заняться. 5 лет назад я купил своего первого беркута. Брал уроки у беркутчи, сейчас сам умею дрессировать птиц. Это довольно длительный и кропотливый процесс, в котором не может быть никакой жёсткости, иначе птица просто не будет вас слушаться. Сначала нужно, чтобы беркут к вам привык: с ним нужно проводить хотя бы час или два ежедневно. Его нужно кормить, гладить, держать на руках. Тогда у хозяина с птицей появится связь, и уже можно будет «натаскивать» её для охоты», - рассказывает беркутчи.

Сейчас у Руслана есть беркут, 2 сокола, 3 собаки породы тазы и 1 породы тобет. Постепенно его хобби начала разделять и старшая дочь. Сейчас девушка учится соколиной охоте.

Привить детям интерес к древнему искусству кочевников сумел и беркутчи Арман Кушгаров из Атырау. Он - семикратный чемпион Казахстана и двукратный чемпион мира по охоте с беркутом.

«Мои дети уже охотятся с мелкими птицами - ястребами, соколами. Им это нравится. Сам я тоже начал увлекаться этим с детства - мой отец был беркутчи, он обучил меня всему. Сейчас у меня несколько птиц. Беркутов я покупаю в Кыргызстане и Монголии. В Казахстане это запрещено, они занесены в Красную книгу. К этим птицам нужен особый подход - нельзя считать их своей собственностью. Издревле принято, что держать одного беркута можно примерно 10-15 лет. Потом его нужно отпускать на волю, чтобы он жил своей жизнью - нашёл пару, произвёл потомство. В 15-20 лет беркуты ещё не старые, они могут охотиться и выживать в дикой природе», - поделился он.

Поклонники традиционной охоты с почтением относятся не только к ловчим птицам, но и к охотничьим собакам тазы. Эта порода считается самой чистоплотной - только таким собакам разрешалось зимовать в юртах кочевников. По легенде первого щенка тазы нашли в гусином гнезде. Именно поэтому считается, что у тазы особое происхождение, и они умнее, сильнее и преданнее псов других пород.

«Я уже давно развожу тазы. Сам с ними охочусь регулярно. В древности эти собаки были настоящими кормильцами. Они могут с лёгкостью одолеть не только мелкую дичь, но и косулю, например. Но при этом тазы совершенно не агрессивные. Они не тронут домашний скот, не будут портить мебель. Если пустить их в дом, они хорошо ладят с детьми. Но заводить их для охраны дома не стоит. Это не сторожевые собаки, и сажать на цепь их тоже нельзя ни в коем случае», - рассказывает Рамазан Усеев из Караганды.

По его словам, цена щенка этой породы колеблется от 50 тыс. до 250 тыс. тенге. Определять, насколько хорош щенок, многих охотников научили отцы и деды. Признаками образцового экстерьера считаются крупная грудная клетка и узкий таз, а задние лапы собаки должны по форме напоминать заячьи - тогда она сможет развивать максимальную для породы скорость до 65 км/ч.

Бороться за победу участники турнира будут 2 дня подряд. Результаты огласят 10 ноября. Лучшим охотникам достанутся медали, кубки и денежные призы.

Организаторы турнира - Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК, акимат Карагандинской области.

В 2010 году охота с хищными птицами была внесена в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.