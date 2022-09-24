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    11:25, 24 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Турнир по настольному теннису среди подведомственных организаций УДП проходит в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице сегодня проходит турнир по настольному теннису среди подведомственных организаций Управления делами Президента. В соревновании принимают участие 12 команд, около 60 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель аппарата Управления делами Президента Мурат Дарибаев отметил, что проведение турниров в течение года стало давней традицией. В этом году Управление делами Президента РК провело уже турниры по шести видам спорта.

    «Сегодня проводится турнир по настольному теннису. Это очень хорошая традиция, которая нас сплачивает. Наш турнир также приурочен к празднику – ко Дню труда. Самое главное – провести турнир достойно. Пусть победит сильнейший», - обратился к участникам Мурат Дарибаев.

    Особыми гостями турнира стали известный боксер, заслуженный мастер спорта РК Серик Сапиев и казахский силач, четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Цырульников.

    «Поздравляю вас всех с этим знаменательным спортивным событием. Очень важно проводить в наши дни спортивные соревнования. Как отмечал Президент, необходимо развивать массовый спорт. Поэтому выражаю благодарность организаторам турнира. От лица Национального олимпийского комитета желаю всем участникам удачи», - сказал Серик Сапиев.

    Силач Сергей Цырульников отметил, что его часто приглашают стать гостем таких соревнований среди различных компаний, государственных организаций.

    «Начнем с того, что здоровая нация - здоровое государство. Мы строим Новый Казахстан и в нашей стране должны быть здоровые люди. Такие мероприятия, прежде всего, послужат стимулом развития здорового образа жизни, мотивационной площадкой, чтобы вовлечь больше детей, населения в спорт. На таких мероприятиях люди общаются, объединяют свои интересы. Очень рады, что таких спортивных мероприятий проводится все больше и больше», - отметил Сергей Цырульников.

    Перед началом соревнования он продемонстрировал силовые навыки и показал несколько приемов, связанных с историей казахских балуанов.

    Вместе с участниками турнира Сергей Цырульников и Серик Сапиев сыграли партию настольного тенниса. Гостям были вручены памятные подарки и благодарственные письма.

    В турнире принимают участие 12 команд, около 60 человек. В каждой команде играют по 5 человек: три основных участника и два резервных. Каждая команда представляет подведомственные организации Управления делами Президента. Среди них команды Управления делами Президента РК, Телерадиокомплекса Президента РК, Инженерно-технического центра УДП РК, Дирекция государственных резиденций, РГП «Беркут», ТОО «Бурабай Даму», Управление материально-технического обеспечения, Медицинский центр УДП РК, государственный фонд «Астана-20», Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства РК, ТОО «Казстройсистема», Автохозяйство УДП РК.

    Судья турнира Ангелина Андреевна объяснила участникам правила игры.

    «12 команд распределили на четыре подгруппы. В каждой группе по три команды. Три команды играют вкруговую между собой. А затем команды выходят в финал. Все вопросы решает судья», - сказала Ангелина Халилова.

    Победителям турнира вручат кубок, медали, дипломы и сертификаты. Помимо команд-победителей лучшие участники будут награждены в номинациях «Лучший игрок среди мужчин», «Лучший игрок среди женщин», «Мастер-игрок».


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