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    Турнир по мини-футболу в память об Аскаре Забикулине прошел в Акмолинской области

    20 Августа 2023, 10:23

    БИРЖАН САЛ. КАЗИНФОРМ – Турниром по мини-футболу почтили память погибшего при тушении пожара Аскара Забикулина на его исторической родине – в городе Степняке района Биржан Сал Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, в соревнованиях приняли участие сборные департаментов по ЧС города Астаны, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской и Акмолинской областей.

    Память огнеборца перед началом турнира присутствующие почтили минутой молчания.

    «От имени департамента по ЧС Акмолинской области выражаю благодарность жителям и акиму района Биржан Сал за предоставленную возможность провести эти соревнования на родной земле героя Аскара, а участникам - за то, что приняли приглашение и откликнулись на турнир. Выражаю большую признательность родным Аскара, друзьям и сослуживцам, которые присутствуют сегодня здесь на спортивном празднике», – отметил начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев.

    Первое место в соревнованиях заняли спасатели Карагандинской области, на втором оказалась команда ДЧС Павлодарской области. Бронзовыми призерами стали акмолинские спасатели. Победители получили медали и ценные подарки.

    Напомним, Аскар Забикулин участвовал в спасении нескольких человек из огня, разбушевавшегося в одной из квартир в Астане 16 ноября 2022 года. Герой не смог оправиться от полученных травм.

    16 ноября 2022 года в 15-этажном доме в Астане произошел сильный пожар. В том пожаре Аскар Забикулин спас жизни нескольких человек, но при этом сам получил сильные ожоги. 20 ноября он умер в столичной больнице. За его жизнь врачи боролись несколько суток.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении пожарных. Аскар Забикулин был награжден орденом «Айбын» I степени. 20 декабря он также был удостоен премии «Алтын Адам».

    28 декабря маслихат Астаны утвердил название улицы в честь погибшего пожарного Аскара Забикулина.

    В июле сообщалось, что в Астане проходят съемки сериала «Қаһарман» в честь героически погибшего пожарного Аскара Забикулина

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Происшествия Спорт Память МЧС Пожар
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