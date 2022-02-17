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    Турнир по мини-футболу среди молодежи прошел в Алматинской области

    17 Февраля 2022, 22:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане в честь 90-летия Алматинской области прошел турнир по мини-футболу «JJ CUP» среди молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В центре обслуживания молодежи отметили, что главной целью мероприятия была реализация государственной молодежной политики, популяризация массового спорта, формирование здорового образа жизни и пропаганда регулярного участия молодежи в занятиях спортом.

    Турнир состоялся с участием девяти студенческих коллективов. По его итогам первое место выиграла команда «Дукс», второе - «Прайм», а третье место заняла «Болашақ».

    Стоит отметить, что молодежь в Алматинской области активно участвует в общественных мероприятиях. Ранее молодежным ресурсным центром области были организованы интеллектуальная игра «АйтSay» и несколько акции.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Спорт Молодежь
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