Турнир по мини-футболу среди молодежи прошел в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане в честь 90-летия Алматинской области прошел турнир по мини-футболу «JJ CUP» среди молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В центре обслуживания молодежи отметили, что главной целью мероприятия была реализация государственной молодежной политики, популяризация массового спорта, формирование здорового образа жизни и пропаганда регулярного участия молодежи в занятиях спортом.

Турнир состоялся с участием девяти студенческих коллективов. По его итогам первое место выиграла команда «Дукс», второе - «Прайм», а третье место заняла «Болашақ».

Стоит отметить, что молодежь в Алматинской области активно участвует в общественных мероприятиях. Ранее молодежным ресурсным центром области были организованы интеллектуальная игра «АйтSay» и несколько акции.