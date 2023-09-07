Турнир по мини-футболу среди людей с ограниченными интеллектуальными возможностями проходит в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане проходит ежегодный региональный турнир по мини-футболу SENI CUP для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями, передает МИА «Казинформ».

В этом году участие приняло 10 команд из города Астаны, а также Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской области, в целом около 56 спортсменов. Все спортсмены – воспитанники психоневрологических интернатов.

«Сегодня мы проводим первый турнир по мини-футболу SENI CUP для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями. Он пройдет в формате полуфинала. На следующей неделе проведем второй турнир, уже в Алматы. Именно там будет розыгрыш главного приза, поездки на международный чемпионат в Польшу. Как и в прошлом году, нас поддержал КГУ «Центр социального обслуживания «Нұрлы жүрек» акимата города Астаны, который выделил поле и команду. Участие планировали 8 команд, но позже еще 2 команды проявили желание, поэтому сегодня в программе 10 команд», – рассказал на открытии турнира управляющий директор OASIS Group Distribution ТОО Анатолий Журавлев.

Самый первый турнир SENI CUP был проведен по инициативе Торуньского завода перевязочных материалов (TZMO SA) в 1992 году в городе Торуне, Польша. За годы работы организация расширилась, и теперь участие принимают страны Балтии, а также Россия, Украина, Беларусь, Германия, Венгрия, Чехия и Словакия.

Впервые в Казахстане турнир по мини-футболу SENI Cup прошел в Алматы 10-11 октября 2017 года. Турнир состоялся даже в пандемию, перейдя на онлайн-формат. Спортсмены смогли продемонстрировать свои умения на видео по категориям: «Приветствие», «Жонглирование», «Дриблинг», «Лучший бомбардир» и «Девиз/кричалка».

В прошлом году команды, представляющие Казахстан на международном турнире в Польше, заняли призовые места. Для Казахстана это были первые победы на SENI Cup, что стало большой гордостью для всех участников и организаторов.

Об организационных моментах работы со спортсменами рассказал директор Центра оказания специальных социальных услуг города Караганды Аслан Мекентайулы.

«В нашем центре проживают 254 человека в возрасте от 18 до 70-80 лет. С 2017 года участвуем в турнире SENI CUP. В прошлом году мы победили в Астане и Алматы, а потом посетили польский город – Торунь. Там прошли соревнования среди 36 команд из 7 стран. Заняв второе призовое место, мы подняли синий флаг Казахстана», – сообщил Аслан Мекентайулы.

Он отметил сложность работу специалистов-медиков. По его словам, во время игры происходят разные, в том числе, опасные ситуации.

«Медсестра нашего центра провела 11 часов в самолете, проверяя артериальное давление игроков и своевременно давая им лекарства», – поделился директор центра.

Воспитанники психоневрологических интернатов помимо футбола, активно занимаются плаванием, лыжным спортом, волейболом и настольным теннисом. Все это улучшает качество жизни, является профилактикой расстройств сна и других проблем со здоровьем. Через спорт люди учатся дисциплине, спокойствию. В тоже время, благодаря подобным соревнованиям, у участников есть возможность путешествовать, вызывая чувство патриотизма.

К целям турнира относятся: привлечение внимания общества к проблемам людей с ограниченными возможностями, популяризация спортивных соревнований среди воспитанников психоневрологических учреждений и стимулирование их физического развития, объединение людей с проблемами неврологического характера с другими членами общества на принципах уважения и взаимопонимания, убеждение общества в том, что люди со сниженными интеллектуальными способностями имеют право на полноценную жизнь, как и любой другой представитель данного общества, установление международных связей и сотрудничества среди организаций, занимающихся проблемами инвалидов.

Среди почетных гостей сегодняшней игры были Представители Управления занятости и социальной защиты населения города Астаны, столичное управления физической культуры и спорта, представители компании «DELVITA-Алматы» и ОО «Казахстанская Специальная Олимпиада».