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    Турнир по легкой атлетике на призы Амина Туякова стартовал в Астане

    18 Декабря 2022, 11:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане стартовал первый международный турнир по легкой атлетике на призы Амина Туякова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BasSport.kz.

    В соревнованиях принимают участие около 200 спортсменов из Таджикистана, Гонконга, Кыргызстана и Казахстана.

    «В столице проходит международный турнир по легкой атлетике в честь заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного деятеля страны Туякова Амина Елемесовича. Я надеюсь, что соревнования, в которых участвуют спортсмены из пяти стран ближнего и дальнего зарубежья, станут традиционными. Вклад Амина Туякова в отечественную легкую атлетику огромен. Мы должны уважать таких граждан и соответствующе оценивать их достижения и труд. Подрастающее поколение, юные спортсмены должны продолжить традиции предыдущего поколения яркими победами», - отметил генеральный секретарь Федерации легкой атлетики РК Асхат Сейсембек, выступая на церемонии открытия соревнований.

    В программу состязаний вошли:

    - Бег – 60м, с препятствиями 60м, 400м, 800м, 3000м;

    - Толкание ядра;

    - Прыжки в длину;

    - Прыжки в высоту.

    Также в программу соревнований включены бег на 60 м среди детей до 14 лет и смешанная эстафета 4х200м (2О + 2о).

    Победители и призеры соревнований получат денежное вознаграждение. В торжественном открытии соревнований принял участие и сам Амин Туяков.

    «Хорошо, что в таком манеже, построенном для легкой атлетики, проводится много международных соревнований. В этом году соревнования в мою честь организуются впервые, я, конечно, очень рад. В состязаниях принимают участие спортсмены из разных стран, что, безусловно, поможет в подготовке наших спортсменов к другим соревнованиям. Казахстанские легкоатлеты будут закаляться, выступая на таких соревнованиях и набираться опыта», - сказал призер чемпионата Европы по легкой атлетике Амин Туяков.

    Амин Туяков является заслуженным мастером спорта СССР по легкой атлетике, заслуженным деятелем Казахстана, почетным гражданином Мангистауской области, победителем и призером чемпионата СССР, рекордсменом СССР, обладателем Кубка Европы, призером чемпионата Европы.


    Фото: bassport.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Спорт Легкая атлетика
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