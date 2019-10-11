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    Турнир по кокпару памяти заслуженного тренера РК Наби Момынова проходит в Таразе

    11 Октября 2019, 16:08

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Открытый турнир Жамбылской области по кокпару и аударыспақ, посвященный памяти заслуженного тренера Республики Казахстан, заслуженного деятеля спорта Наби Момынова открылся в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления физической культуры и спорта.

    На ипподроме Бектобе в мастерстве предстоит состязаться порядка двумстам спортсменам, приехавшим из областей Казахстана и районов Жамбылской области.

    В программе состязаний такие виды конного спорта, как кокпар и аударыспақ.

    Как пояснили в спортивном ведомстве, кокпар будет проходить в соответствии с правилами, утвержденными Ассоциацией национальных видов спорта. Игра состоит из двух таймов по 20 минут с перерывом между таймами 10 минут. Аударыспак - в соответствии с правилами, утвержденными Ассоциацией национальных видов спорта по весовой категории 80 кг, 90 кг и свыше 90 кг.

    Команды и спортсмены, занявшие І, ІІ, ІІІ места, будут награждены медалями, кубками, дипломами и ценными призами.

    Финальные игры, церемония награждения и закрытие чемпионата состоится 12 октября.

    Организаторами выступили управление физической культуры и спорта акимата Жамбылской области, Федерация национальных видов конного спорта Жамбылской области.

    Отметим, что в Жамбылской области наблюдается огромный интерес у кокпару, популярному не только в нашей стране, но и на международном уровне. С 90-х годов в регионе активно развиваются национальные виды спорта. Игра кокпар проводится не только для популяризации этого зрелищного вида спорта, но и для приобщения сельской молодежи к национальным видам спорта. С 1996 года, когда на первом курултае спортсменов-конников страны, были приняты основные документы национальных видов конного спорта, соревнования по видам национального конного спорта в жамбылском регионе проводятся систематически.

    В 2001 году при поддержке местных меценатов были организованы первые профессиональные команды, создан спортивный клуб кокпаристов «Аулие-Ата». Жамбылцы сегодня борются за высокие места на первенствах республики среди взрослых и молодежи на профессиональном и любительском уровнях.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Спорт Рухани жаңғыру
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