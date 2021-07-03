Турнир «Казахстан барысы» покажут в прямом эфире телеканала TRT Avaz
37 палуанов будут сражаться за титулы «Aлтын тұяқ», «Aлтын белбеу» (Золотой пояс) и «Қазақстан чемпионы» (Чемпион Казахстана). Турнир, в котором будут участвовать лучшие палуаны страны Айбек Нугыманов, Мухит Турсынов и Еламан Ергалиев покажут на телеканале TRT Avaz.
Отметим, что «Казахстан барысы» вызывает интерес не только у казахстанцев, но и у всего тюркского мира. С 2011 года турнир проводится с целью пропаганды национальных ценностей, национального спорта. Главная цель соревнования – пропаганда қазақ куресі, прививание молодежи к спорту.
TRT Avaz, который транслирует в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Туркменистане и Таджикистане и пропагандирует тюркские культурные традиции, покажет турнир в прямом эфире всему тюркскому миру.
Уже завтра, 4 июля, «Казахстан барысы» покажут в 10: 00 часов на телеканале TRT AVAZ.