Турнир «Казахстан барысы» покажут в прямом эфире телеканала TRT Avaz

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 4 июля в прямом эфире на телеканале TRT Avaz покажут турнир «Казахстан барысы», который организовывается уже десятый раз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

37 палуанов будут сражаться за титулы «Aлтын тұяқ», «Aлтын белбеу» (Золотой пояс) и «Қазақстан чемпионы» (Чемпион Казахстана). Турнир, в котором будут участвовать лучшие палуаны страны Айбек Нугыманов, Мухит Турсынов и Еламан Ергалиев покажут на телеканале TRT Avaz.

Отметим, что «Казахстан барысы» вызывает интерес не только у казахстанцев, но и у всего тюркского мира. С 2011 года турнир проводится с целью пропаганды национальных ценностей, национального спорта. Главная цель соревнования – пропаганда қазақ куресі, прививание молодежи к спорту.

TRT Avaz, который транслирует в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Туркменистане и Таджикистане и пропагандирует тюркские культурные традиции, покажет турнир в прямом эфире всему тюркскому миру.

Уже завтра, 4 июля, «Казахстан барысы» покажут в 10: 00 часов на телеканале TRT AVAZ.