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    Турнир Batyrs’ Battle прошел в столице

    19 Декабря 2022, 21:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В легкоатлетическом комплексе Qazaqstan в Астане прошел турнир Batyrs' Battle, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    «Batyrs’ Battle – это многоборье, пропагандирующее здоровый образ жизни. Необычный проект был впервые реализован в 2007 году. Основная цель сегодняшнего мероприятия – продолжить и популяризовать среди населения методы тренировочного процесса Кажымукана и Балуана Шолака» - сказал на церемонии открытия заместитель акима города Ерлан Бекмурзаев.

    По словам организаторов, конкурс представляет собой проект, который знакомит детей и молодежь с историей казахского народа, дает возможность старшему поколению поделиться своими знаниями и опытом. Здесь каждый может проявить свои силы и способности. Цель турнира не в том, чтобы выиграть или проиграть. Суть в том, чтобы на арене продемонстрировать свои силы.


    В соревновании, состоящем из пяти раундов, приняли участие 10 борцов. Они не только поднимали мешки, стоявшие перед сценой, но и согласно правилам участвовали в поясной борьбе, поднимали бревна, камни, сгибали металлический стержень. После каждого раунда судейская коллегия присваивала участникам определенное количество очков и определяла сильнейших.

    По итогам турнира победители и призеры были награждены медалями, дипломами.

    Фото: gov.kz
    Астана Спорт
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