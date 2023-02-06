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    Турник стал моим верным товарищем – финалист Tartyl Fest из Туркестана

    6 Февраля 2023, 15:28

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В гранд-финале республиканского турнира «Tartyl Fest» примет участие 31-летний Ерболат Бимурзаев из Туркестана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сейчас Ерболат Бимурзаев усилил подготовку к гранд-финалу турнира, ежедневно поднимает штангу и подтягивается на турнике. Также он регулярно бегает по утрам.

    «Я долго ждал этот фестиваль. Начал готовиться с ноября прошлого года, когда объявили о гранд-финале. С тех пор турник стал одним из моих верных товарищей», – сказал спортсмен.

    В областном турнире «Tartyl Fest», прошедшем в Туркестане в прошлом году, он принял участие случайно. О проходящем турнире узнал из социальных сетей, но вначале не обратил на это особого внимания. Перед турниром знакомые из числа старших стали советовать ему выступить. Ерболат согласился, в шутку заявив, что займет первое место и, действительно, стал победителем. Он подтянулся 23 раза.

    «На соревнования я пошел без всякой подготовки. Увидев прибывших на турнир спортсменов, даже испугался, у меня упало настроение. Один мой товарищ походил по площадке и сказал, чтобы я не боялся: «Они сами все тебя боятся». Это подняло мне настроение и прибавило сил», – вспоминает Ерболат Бимурзаев.

    Ерболат Бимурзаев с детства занимался спортом в секциях қазақ күресі и гимнастики. На многих соревнованиях занимал призовые места, стал победителем городских и областных первенств по гиревому спорту, стрит-воркауту и тяжелой атлетике. Сейчас он кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике, работает инструктором в фитнес-центре на стадионе «Туркестан-Арена».

    «В семье нас трое детей. Старший брат артист, работает в театре. Старшая сестра дизайнер. А я выбрал спорт и не жалею об этом. Я благодарен за поддержку родителям, супруге, всей семье», – сказал спортсмен.

    В случае, если на гранд-финале «Tartyl Fest» удастся занять призовое место, Ерболат Бимурзаев планирует купить автомашину и надеется вернуться из Астаны на «Мерседесе».

    Гранд-финал фестиваля «Tartyl Fest» пройдет 18 февраля в Астане.


    Фото из личного архива Ерболата Бимурзаева

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Спорт Туркестан Tartyl Fest
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