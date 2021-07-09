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    Туркомпания подделала 143 паспорта вакцинации для выезда паломников на хадж в Казахстане

    9 Июля 2021, 14:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Туристическая компания подделала 143 паспорта вакцинации для выезда паломников на хадж, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе МВД РК, туристическая компания подделала 143 паспорта вакцинации для выезда паломников на хадж.

    С начала года органами внутренних дел зарегистрировано 30 случаев подделки результатов ПЦР-тестирования и паспортов вакцинации, а также их использования. К примеру, в городе Алматы выявлена туристическая компания, причастная к массовому изготовлению паспортов вакцинации (143 паспорта) при оформлении выезда паломников в Королевство Саудовская Аравия. Проводится досудебное расследование, в ходе обысковых мероприятий изъята оргтехника, печати, бланочная продукция, назначены судебные экспертизы.

    В ведомстве отмечают, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до четырех лет, а за его использование арест до 40 суток.

    Кроме того, пытаясь приобрести ложные документы, можно стать жертвами мошенников. При мониторинге сети Интернет МВД выявляются ложные предложения об изготовлении справок либо паспортов вакцинации с официальной регистрацией в базе данных. Органами внутренних дел уже выявлено 35 таких объявлений, их данные направлены на блокирование в уполномоченный орган.

    Министерством внутренних дел уделяется особое внимание всем преступным проявлениям, связанным с данным заболеванием. В этой связи, МВД обращается к гражданам – не позволяйте вовлекать себя в уголовный процесс и оградите от этого своих родных и близких. В случае наличия противопоказаний для вакцинации необходимо обращаться в медицинские учреждения.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Туризм Общество Коронавирус в РК Вакцинация
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