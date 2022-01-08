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    Туркменистан выразил поддержку Казахстану

    8 Января 2022, 07:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе туркменской стороны состоялся телефонный разговор и.о. Заместителя Премьер-Министра – Министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с Заместителем Председателя Кабинета Министров - Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе беседы Р.Мередов передал слова поддержки Президента Г.Бердымухамедова в адрес Президента К.Токаева и подтвердил о готовности Туркменистана оказать любую необходимую помощь казахстанскому народу. Он выразил уверенность в скорейшей нормализации ситуации в Казахстане.

    М.Тлеуберди проинформировал о текущей ситуации в стране и принимаемых усилиях руководства РК по стабилизации обстановки, а также выразил слова искренней благодарности за поддержку братского Туркменистана.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Туркменистан
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