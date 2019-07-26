Туркменистан продолжает оказывать гуманитарную помощь Афганистану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Туркменистан продолжает осуществлять гуманитарную помощь Исламской Республике Афганистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство Туркменистана в Республике Казахстан.

«25 июля 2019 года состоялись торжественное открытие отрезкажелезной дороги протяженностью 10 км в поселке Акина Исламской РеспубликиАфганистан, которая была сооружена при поддержке Правительства Туркменистана, атакже церемония закладки строительства новой железнодорожной ветви Акина - Андхойпротяженностью 35 км», - сообщили в туркменском диппредставительстве.

В мероприятиях приняли участие руководители транспортных ипромышленных ведомств Туркменистана и Афганистана, хякимы, почетные старейшины,представители средств массовой информации, местные жители.

В этот же день, по поручению Президента Туркменистана, вАфганистан прибыла специальная туркменская делегация для передачи гуманитарнойпомощи афганскому населению, проживающему в приграничных регионах страны -Фарьяб, Джаузджан, Бадгис, Герат.

«Так, жители братского государства безвозмездно получилибольшое количество продовольственных товаров, одежды, медикаментов итекстильных изделий», - пояснили в Посольстве Туркменистана.

фото: turkmenportal.com