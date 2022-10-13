Туркменистан присоединился к СВМДА в качестве наблюдателя

АСТАНА. КАЗИНФОИМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о росте числа наблюдателей и партнеров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В качестве наблюдателя к СВМДА присоединился Туркменистан. Принято решение об установлении сотрудничества с Евразийским экономическим союзом и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)», - сообщил Глава государства, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что сегодня будет учрежден Фонд СВМДА. Его цель – создание специального механизма для отбора проектов СВМДА и сбора добровольных средств на их реализацию.

В Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На встрече присутствуют главы государств 11 стран: Азербайджана, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции, Узбекистана, эмир Катара, Беларуси. В столицу также прибыли вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР и пять министров.

Ранее Президент РК выразил надежду по трансформации СВМДА в полноценную международную организацию для содействия посредничеству и миротворчеству.





Фото:turkmenmetbugat.gov.tm