Туркменистан переходит на двухпалатную систему Парламента

АШХАБАД. TDH - КАЗИНФОРМ – Туркменистан переходит на двухпалатную систему Парламента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH) - Туркменистан сегодня.

25 сентября на втором заседании высшего представительного органа страны – Халк Маслахаты – Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил целесообразность перехода на двухпалатную систему и присоединения Халк Маслахаты Туркменистана и Меджлиса Туркменистана (однопалатного Парламента, единственного высшего представительного органа страны, осуществляющего законодательную власть) к системе органов, реализующих задачи представительной законодательной власти.

«Дальнейшее развитие законодательной системы в стране требует в настоящее время совершенствования эффективности законотворческой деятельности. В связи с этим также является необходимым проведение работ по совершенствованию правового статуса Халк Маслахаты Туркменистана.

С учётом происходящих в мире преобразований и накопленного во многих странах опыта целесообразно перейти на двухпалатную систему и присоединить Халк Маслахаты Туркменистана и Меджлиса Туркменистана к системе органов, реализующих задачи представительной законодательной власти», – заявил туркменский лидер.

По его словам, «переход на качественно новую, двухпалатную систему даст возможность представлять интересы всех слоёв туркменского общества, создаст условия для осуществления контрольных функций в правоприменительной практике, придаст импульс установлению депутатами на местах более тесных контактов с избирателями, усилению контроля над исполнением законов и национальных программ».

В целях разработки научно обоснованных предложений по внесению изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 25 сентября подписал Указ о создании Конституционной комиссии по внесению изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана в связи с совершенствованием представительного законодательного органа государственной власти и утверждении её состава.

Меджлису Туркменистана поручено создать при Конституционной комиссии рабочую группу по изучению и обобщению предложений по внесению изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана.

Предложения по совершенствованию структуры госоргана Гурбангулы Бердымухамедов предложил представить на рассмотрение Халк Маслахаты Туркменистана в 2020 году.