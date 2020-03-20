Туркменистан оказывает гуманитарную помощь Ирану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Туркменистан в связи с распространением коронавирусной инфекции оказывает гуманитарную помощь Ирану. Об этом сообщило Посольство Туркменистана в РК, передает МИА «Казинформ».

«Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение, в соответствии с которым Исламской Республике Иран была передана гуманитарная помощь, состоящая из необходимых принадлежностей, включая медицинские, в связи с увеличением случаев острых респираторных заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией на территории братской страны», - говорится в сообщении Посольства.

На сегодняшний день в Туркменистане не было выявлено ни одного случая заболевания COVID-19.

В Иране за последние сутки, как пишет IRNA, выявлены 1046 новых случаев заражения коронавирусом и число заразившихся достигло 18 тыс. 407 человек. Зафиксировано 5979 случаев выздоровления. Общее число жертв возросло до 1284 человек.