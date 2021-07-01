Туркменистан может получить специальный статус в Тюркском совете

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ – 29 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял Генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) Багдада Амреева. В ходе встречи стороны обсудили перспективу присоединения Туркменистана в специальном статусе к Совету сотрудничества тюркоязычных государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу Тюркского совета в сети Facebook.

Генеральный секретарь Багдад Амреев сообщил президенту Туркменистана о текущих событиях Тюркского совета и затронул тему 8-го Саммита Тюркского совета, запланированного в Стамбуле 12 ноября 2021 года.

В продолжение встречи Б. Амреев проинформировал Президента Туркменистана о будущих стратегиях Тюркского совета, событиях, связанных с созданием Тюркского инвестиционного фонда, отношениях со странами, не являющимися членами совета, а также о возможностях сотрудничества Туркменистана с государствами-членами в различных областях, в частности, в экономике, торговле, транспорте и энергетике.

Туркменский лидер, в свою очередь, подтвердил участие в 8-м Саммите Тюркского Совета и отметил, что ключевым вектором внешнеполитического курса Туркменистана на протяжении многих десятилетий является развитие братских отношений с тюркскими государствами.

В завершение встречи Президент Гурбангулы Бердымухамедов и его гость обсудили перспективы вступления Туркменистана в Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) в специальном статусе.