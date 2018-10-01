Туркестанцы озвучили предложения по экономии бюджета Правительству

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Для достойной жизни человеку нужны три фактора - продовольственная безопасность, крепкое здоровье и образование. В новом Послании народу Президент Республики Казахстан уделил большое внимание этим трем составляющим, отмечает доктор технических наук, профессор, почетный гражданин области Шалатай Мырзахметов, передает МИА «Казинформ».

«Каждым гражданином РК горячо воспринимается принятие закона о статусе учителя и его важной роли в обществе. Были затронуты вопросы, касающиеся дошкольного образования. Особое внимание было уделено повышению качества медицинских услуг, а также сферы образования. На сегодняшний день мы видим, что поставленные задачи по решению проблем, касающихся правоохранительных органов, очень уместны. Следующий 2019 год объявлен Годом молодёжи, исходя из этого можно считать это заботой о будущем Казахстана», - сказал Шалатай Мырзахметов.

Шалатай Мырзахметов выразил огромную благодарность от жителей Туркестанской области Президенту РК за его проявленную отеческую заботу о развитии города Туркестан и Туркестанской области во время его последнего визита.



В то же время, как отмечает Шалатай Мырзахметов, жители Туркестанской области хотели бы внести два предложения на рассмотрение Правительству РК:

1) В связи с тем, что основные производственные объекты НАК «Казатомпром» находятся в близлежащих районах вокруг города Туркестана, считаем целесообразным перевести центральный аппарат управления АО НАК «Казатомпром» в город Туркестан;

2) Во всех цивилизованных городах мира международный аэропорт находится на расстоянии 30-100 км от города. Поэтому предлагаем объединить два выделенных бюджета для постройки аэропортов в городах Шымкент и Туркестан, для строительства единого международного аэропорта соответствующего международным стандартам, который мог бы обслуживать у себя большие авиалайнеры и межконтинентальные воздушные рейсы, и который будет находиться посередине между двумя городами.



Вышеизложенные два предложения соответствуют стратегии об экономии бюджетного финансирования, отраженные в новом Послании Президента РК, отмечают туркестанцы.

Автор: Айнур Акбаева