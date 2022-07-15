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    Туркестанский производственный филиал АО «КазТрансГазАймак» готовится к отопительному сезону

    15 Июля 2022, 17:40

    Подготовка газораспределительных пунктов области к предстоящему отопительному сезону выполнена на 70%.

    Подготовку газовых хозяйств в регионах к предстоящему отопительному сезону руководство национальной компании «QazaqGaz» держит на особом контроле. Поэтому, подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду в самом разгаре. Сотрудники Туркестанского производственного филиала АО «КазТрансГазАймак» уже отремонтировали более 1000 м погнутого наземного газопровода, провели ремонт 280 единиц кронштейнов, 500 электрозащитных приборов и провели технический осмотр отключающих надземных устройств. После плановых ремонтных работ на сегодняшний день 149 газораспределительных пунктов и 24 220 шкафных пункта готовы к безаварийной работе в отопительный сезон.

    Помимо плановой работы, газовики постоянно напоминают потребителям о необходимости соблюдения мер безопасности при эксплуатации газа и газового оборудования.

    «В каждом районе ведется работа с населением, наши сотрудники детально рассказывают и показывают, как нужно пользоваться природным газом, какие методы нужны и что для этого нужно. Мы советуем приобретать газосигнализаторы, которые на самом деле несут огромную пользу для людей. Что касается работ по ОЗП, в регионе она ведется быстрыми и качественными темпами. По газораспределительным пунктам и по шкафным пунктам уже закончили более 70 процентов работ», - говорит первый заместитель директора туркестанского производственного филиала АО «КазТрансГазАймак» Ержан Балабеков.

    Для населения проводят и учебные мероприятия. Тысячи людей получили памятки, брошюры и напоминания по безопасному пользованию «голубым топливом». Работает система социальных сетей, куда каждый пользователь может обратиться с разными вопросами. Сотрудники филиала регулярно выступают в эфирах региональных СМИ, в пабликах в соцсетях. Стоит отметить, что на многих прямых эфирах, люди задают самые проблемные вопросы, которые руководство филиала, решает на месте.

    «Наша задача донести информацию, чтобы люди знали, какая работа ведется и были в безопасности. Для нас сейчас самое главное – обеспечение готовности техники и персонала к выполнению работ в отопительный период», – сказал Ержан Балабеков.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Туркестанская область
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