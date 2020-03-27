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    Туркестанский предприниматель выделил 10 млн тенге на борьбу с коронавирусом

    27 Марта 2020, 11:15

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Предприниматель​, директор ТОО​ «Қайып ата» Сырым Ертаев поддержал обращение Елбасы и в рамках акции​ «Біз біргеміз!»​ из личных средств перечислил в специальный фонд​ ​ 10 миллионов тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанского областного филиала партии Nur Otan.

    Член партии​ «Nur Otan», настоящий патриот своей страны Сырым Ертаев до этого построил дома нескольким семьям, оказывал благотворительную помощь нуждающимся.​

    «Сегодня, когда весь Казахстан борется с эпидемией коронавируса, я посчитал долгом помочь своей стране. В обращении народу Казахстана Елбасы выступил с важной инициативой. Наш Президент Касым-Жомарт Токаев сказал: «Если каждый из нас с максимальной ответственностью будет выполнять свою работу, мы сможем быстрее преодолеть это испытание». Поэтому каждый гражданин должно строго соблюдать правила чрезвычайного положения, выполнять требования представителей власти и врачей. Вместе мы сможем все преодолеть», – отметил ​ Сырым Ертаев.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Бизнес Туркестанская область Нур Отан Бірге - реализуем вместе Первый Президент - Елбасы
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