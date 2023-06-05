Түркестанские выпускники подарили нуждающимся семьям 6 домов

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области выпускники школ разных школ в преддверии последнего звонка взяли за традицию делать пожертвования, помогать нуждающимся, вносить свой вклад в благоустройство своего села. В этом году эта традиция продолжилась, и ряд выпускников подарили жилье нуждающимся семьям, а другие строят спортивный комплекс, остановку и аллею и получают благодарность от односельчан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на janalyq.kz.

Так, в Тюлькубасском районе 20-летние выпускники школы имени Абая и Б.Садыкова подарили нуждающейся семье шестикомнатный дом из районного центра с сараем, баней. Также было собрано 8 600 000 тенге, на которые приобретена необходимая бытовая мебель и техника. А в селе Байыркум города Арысь выпускники, окончившие школу 20 лет назад, спонсировал свою школу на 3 млн тенге. На эти средства площадь очага знаний была полностью покрыта каменным тротуаром, обновлены ветхие учебные парты. Кроме того, выпускники специально пригласили в школу общественного деятеля, известного поэта Мухтара Шаханова и организовали встречу.

Кроме того, выпускники 2003 года рождения, 1986 года рождения общей средней школы «Сырдария» Шардаринского района, Коссеитского сельского округа, подарили многодетной семье трехкомнатное жилье. А выпускники 1985-1986 годов рождения, проживающие в селе Торткуль Ордабасинского района, построили дом для матери-одиночки с четырьмя детьми. Строительство приюта началось в марте и сегодня передано домовладельцам. Это второй дом, подаренный выпускниками.

В рамках доброй традиции выпускники Актюбинского сельского округа Келесского района взялись за доброе дело и подарили радость одной семье. Сельчане 1985-1986 годов рождения сельские возродили традицию благого дела и построили дом для малообеспеченных семей. В строительстве трехкомнатного жилья приняли участие около 40 выпускников. В 2003 году Жомарт Азамат окончил общую среднюю школу №39 имени Л. Жолдасова, расположенную в поселке Лесбек батыр. Строительство жилья началось в апреле этого года и теперь передано домовладельцам. Также гражданами сельского округа Бирлик была построена аллея выпускников 2003 года средней общеобразовательной школы №57 имени А. Жангельдина. Затем в Актюбинском сельском округе выпускники 2003 года общей средней школы №40 имени Г. Муратбаева установили памятник в честь общественного деятеля Гани Муратбаева.

Не остались в стороне и выпускники Жетысайского района. В сельском округе Макталы района выпускники школ подарили сельскому населению универсальный спортивный комплекс имени Оналбека Тастанбековича. До сих пор в селе не было современного спортивного комплекса. В здании теперь жители села могут заниматься такими видами спорта, как борьба, бокс, тяжелая атлетика и армрестлинг. Для молодежи, любителей спорта, это стало отличным подарком. То есть для сельской молодежи, любящей закаляться, двери площадки всегда открыты.

А в селе Байылдыр города Кентау выпускники 2003 года подарили жителям села новую остановку. Остановка оборудована электрическим освещением и удобна для любого сезона года. Также в Созакском районе двум семьям вручили ключи от жилья. В районном центре выпускники школы-лицея-интерната имени Т. Алимкулова и общей средней школы имени А. Байтурсынова, которым исполнилось 20 лет, подарили новое жилье многодетной семье жительницы села Шолаккорган. Земельный участок составляет 15 соток и позволяет развивать подсобное хозяйство и заниматься садоводством. В честь 20-летия со дня окончания школы граждане, окончившие общую среднюю школу имени И.Кенесбаева в поселке Таукент, вручили многодетной матери-одиночке ключи от квартиры в одном из многоэтажных жилых домов. Оба жилья оснащены кухней и необходимым бытовым оборудованием для дома. Собственники жилья много лет проживали в съемной квартире. Она поблагодарила тех, кто стал инициатором доброго дела.

Перечисленные благие дела вышеуказанных выпускников — это лишь ряд мероприятий, направленных на благотворительность в регионе и содействие процветанию села, и очевидно, они будут продолжены. Этот добрый поступок выпускников, несомненно, станет примером для подражания.



