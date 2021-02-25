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    Туркестанские врачи отправились в Турцию повышать квалификацию

    25 Февраля 2021, 15:15

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в центре внимания – подготовка медицинских кадров. Медицинские работники повышают квалификацию за рубежом. Сотрудники станции скорой помощи, а в частности - 5 врачей и 5 фельдшеров при поддержке областного управления общественного здоровья отправились на специальную практику в турецкий город Стамбул, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Цель - обучить медицинских специалистов новейшим технологиям и оперативное лечение больных.

    Стоит отметить, для повышения квалификации специальная группа была укомплектована медицинскими работниками станций скорой помощи городов Туркестан, Кентау и Ордабасинского района. Группа намерена посетить и пройти обучение во многих медицинских учреждениях Турции.

    Накопленный опыт позволит повысить качество скорой медицинской помощи в регионе. До конца года планируется обучить за рубежом еще несколько таких групп. В целом, в прошлом году повысили квалификацию около 3 тысяч медицинских работников, работающих в больницах и поликлиниках Туркестанской области.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Здравоохранение Турция
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