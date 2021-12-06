Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Туркестанские врачи обучаются в США

    6 Декабря 2021, 20:44

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Медицинские работники Туркестанской области повышают квалификацию в городе Харвест, США. Накопленный опыт обучения позволИт повысить качество медицины в регионе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Врачи прошли обучение по программам BLS, ACLS, PALS на тему подготовки инструкторов скорой медицинской помощи. В Туркестанской области для взрослых и детей совершенствуется мастерство по оказанию первой помощи.

    Специальная группа, выехавшая в Соединенные Штаты, укомплектована 11 медицинскими работниками из городов Туркестан, Кентау и Ордабасинского, Жетысайского районов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Образование Здравоохранение США
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Вопрос трехсменных школ полностью решили в Алматы
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай