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    Туркестанские школьницы установили связь с космическим наноспутником

    28 Июля 2023, 22:51

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Во дворце школьников Туркестанской области работает единственный в стране кружок спутниковой робототехники. Его посещают около 30 ребят, основную долю которых составляют девочки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

    Как рассказали в ведомстве, юные разработчицы уже установили связь с наноспутником в космосе. Благодаря проделанной работе, они собрали данные о температуре, давлении, влажности и загрязнении воздуха.

    По словам руководителя проекта Еркина Актаева, через теорию дети учатся конструировать микросхемы внутри нанотехники. Затем в них внедряют всю необходимую информацию через специальные компьютерные программы.

    «Основная цель – повышение интереса учащихся к знаниям во время процесса, развитие стремления к самообразованию, а также помощь и ориентирование путем создания благоприятных условий для занятия наукой. В этом месте может принять участие любой ученик в возрасте от 12 лет, интересующийся наукой, технологиями, инженерией и математикой», – поделился педагог Еркин Актаев.

    За год учащиеся добились немалых успехов, отмечают в Минпросвещения.

    «В прошлом году в верхние слои атмосферы было запущено 2 ультрасовременных наноспутника – это небольшие космические аппараты весом от 1 до 10 килограммов, которые оснащены несколькими камерами и датчиками. Таким образом, с помощью этих наноспутников был получен ряд информации, касающейся атмосферы. В октябре планируют собрать еще один наноспутник, который поможет исследовать звездное небо», - сообщили в ведомстве.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Образование Освоение космоса
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