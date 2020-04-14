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    Туркестанские предприниматели оказывают помощь малообеспеченным семьям

    14 Апреля 2020, 02:30

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Во время чрезвычайного положения в стране предприниматели Мактааральского района Туркестанской области ведут активную деятельность и продолжают оказывать помощь малообеспеченным и многодетным семьям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Житель села Атакент представитель ТОО «Пионер грайн продукт» индивидуальный предприниматель Нуржан Токжигитов передал 700 мешков муки на склады в Мактааральском, Жетысайском, Келесском, Сарыагашском районах для бесплатной раздачи социально уязвимым слоям населения.

    В настоящее время акиматы сел и сельских округов составляют список нуждающихся семей. 17,5 тонны муки распределят среди малообеспеченных, многодетных семей в 2 селах Мактааральского района и 9 сельских округах.

    Известно, что хлебобулочная мука «Пионер» сегодня является одним из самых популярных продуктов в стране.

    Ранее, чтобы стабилизировать цены, районное управление предпринимательства провело разъяснительную работу, снизив цену на мешок муки первого сорта «Пионер» с 8500 тенге до 7700 тенге. Меценат-предприниматель Нуржан Ермаханулы также внес свой вклад в это благородное дело и оказал помощь своим соотечественникам.

    «Когда есть такие бизнесмены, как Нуржан Тогжигитов, народ не останется со своими проблемами наедине. Во время чрезвычайного положения помогать друг другу - это признак благородства», - сказал начальник районного отдела предпринимательства Осер Мырзамдамов.

    Стоит отметить, что районный отдел предпринимательства подготовил специальный склад для муки, макаронных изделий, масла, гречки, сахара и других запасов самых необходимых продуктов питания.

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