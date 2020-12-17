Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Туркестанские полицейские поздравили с праздником сирот из детской деревни

    17 Декабря 2020, 22:46

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Арысского РОП посетили «Детскую деревню семейного типа имени Тажибаева». Начальник районного отдела полиции полковник полиции Нурлан Исабеков и его заместитель подполковник полиции Кылышбек Жетыбаев от имени личного состава поздравили детей-сирот с праздником Днем Независимости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Также на собранные полицейскими денежные средства руководство РОП торжественно вручили ребятам ноутбук и планшет последнего поколения, необходимые для школьного обучения.

    Воспитанники детской деревни организовали и подготовили для стражей порядка праздничное выступление, спели патриотические песни и станцевали. В завершение мероприятия дети побеседовали с главой районной полиции, рассказали о своих мечтах и поделились поставленными целями. Один из них поделился о том, что хочет быть защитником страны, а другой мечтает сделать ее известной на весь мир.

    По словам начальника Арысского РОП полковника полиции Нурлана Исабекова, такие мероприятия необходимо проводить как можно чаще.

    «Мы берем у участковых инспекторов списки тех, кто нуждается в помощи. На денежные средства, собранные сотрудниками полиции, приобретаем продукты первой необходимости, одежду, предметы домашнего обихода и распределяем их среди нуждающихся семей. Эта традиция со временем стала постоянной. Наша цель, не только раздать продукты и подарки, но и подарить добро и радость детям, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Так, мы посетили детскую деревню семейного типа и порадовали детишек подарками. Многие из выпускников этого учреждения в будущем хотят стать полицейскими. Поэтому наш районный отдел полиции ждет их с нетерпением. Уважаемые граждане нашей страны, от имени Арысского РОП от всей души поздравляю Вас с праздником! С Днем Независимости!» - поздравил начальник районного отдела полиции полковник Н. Исабеков.

    Полицейские никогда не забывают о благотворительности. Сотрудники Туркестанской области постоянно проводят различные благотворительные мероприятия и оказывают помощь малообеспеченным и многодетным семьям, а также людям с особенными потребностями.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Благотворительность МВД РК День Независимости Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    Свыше 7,5 тысяч детей бесплатно занимаются в костанайских спортшколах и клубах
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Аким Астаны поблагодарил полицейских за освобождение заложников в отделении Kaspi bank
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане