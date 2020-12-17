Туркестанские полицейские поздравили с праздником сирот из детской деревни

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Арысского РОП посетили «Детскую деревню семейного типа имени Тажибаева». Начальник районного отдела полиции полковник полиции Нурлан Исабеков и его заместитель подполковник полиции Кылышбек Жетыбаев от имени личного состава поздравили детей-сирот с праздником Днем Независимости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Также на собранные полицейскими денежные средства руководство РОП торжественно вручили ребятам ноутбук и планшет последнего поколения, необходимые для школьного обучения.

Воспитанники детской деревни организовали и подготовили для стражей порядка праздничное выступление, спели патриотические песни и станцевали. В завершение мероприятия дети побеседовали с главой районной полиции, рассказали о своих мечтах и поделились поставленными целями. Один из них поделился о том, что хочет быть защитником страны, а другой мечтает сделать ее известной на весь мир.

По словам начальника Арысского РОП полковника полиции Нурлана Исабекова, такие мероприятия необходимо проводить как можно чаще.

«Мы берем у участковых инспекторов списки тех, кто нуждается в помощи. На денежные средства, собранные сотрудниками полиции, приобретаем продукты первой необходимости, одежду, предметы домашнего обихода и распределяем их среди нуждающихся семей. Эта традиция со временем стала постоянной. Наша цель, не только раздать продукты и подарки, но и подарить добро и радость детям, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Так, мы посетили детскую деревню семейного типа и порадовали детишек подарками. Многие из выпускников этого учреждения в будущем хотят стать полицейскими. Поэтому наш районный отдел полиции ждет их с нетерпением. Уважаемые граждане нашей страны, от имени Арысского РОП от всей души поздравляю Вас с праздником! С Днем Независимости!» - поздравил начальник районного отдела полиции полковник Н. Исабеков.

Полицейские никогда не забывают о благотворительности. Сотрудники Туркестанской области постоянно проводят различные благотворительные мероприятия и оказывают помощь малообеспеченным и многодетным семьям, а также людям с особенными потребностями.