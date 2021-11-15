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    Туркестанские медработники прошли обучение в Турции

    15 Ноября 2021, 14:45

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Медицинские работники Туркестанской области прошли стажировку в Стамбуле и повысили свою квалификацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    Данная поездка состоялась при поддержке акима Туркестанской области Умирзака Шукеева. Главная цель стажировки - повышение квалификации специалистов и освоение новейших технологий.

    Специальная группа была сформирована из 30 медицинских работников городов Туркестан, Кентау, Ордабасинского, Арысского, Байдибекского, Тюлькубасского, Отрарского, Сайрамского и Жетысайского районов.

    Накопленный опыт позволит повысить качество медицины в регионе. В целом, в текущем году, квалификацию повысили 2445 медицинских работников, работающих в больницах и поликлиниках Туркестанской области.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Здравоохранение Турция
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