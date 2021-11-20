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    Туркестанские каратисты вернулись с чемпионата мира с медалями

    20 Ноября 2021, 10:35

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - В Стамбуле прошел чемпионат мира по каратэ-до Шотокан среди юниоров, молодежи и взрослых. В копилке казахстанской команды 3 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    В частности, золото завоевали Елнур Толебек, Маржан Ашим и Меруерт Абен. Серебро досталось Мади Катешову, Димашу Укматову и Олжасу Кулажан, бронза - Ердос Куандыку. Туркестанцев в этом турнире возглавил старший тренер Боранбай Тулеев. В общей победе есть и заслуга тренера Романа Сарсекулова.

    В упорной борьбе золото завоевали двое учеников специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 Туркестанской области Маржан Ашим, выступавшая в весе 61 кг, и Ернур Торебек в весе 52 кг.

    Директор данной спортивной школы Бердалы Адильбек принял у себя спортсменов. Он поздравил их с победой и пожелал крепкого здоровья, больших свершений и выразил уверенность, что в предстоящих соревнованиях на мировых аренах они и дальше будут защищать честь города и Казахстана и добиваться весомых результатов.

    В этом учреждении ведется подготовка более 1000 воспитанников по 10 видам спорта. Воспитанники спортивной школы завоевали 4 золотые, 2 бронзовые медали на чемпионатах мира, 1 золотую, 2 бронзовые медали на чемпионатах Азии.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Спорт Турция
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