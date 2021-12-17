Туркестанская рысь попала в фотоловушку

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанская рысь, встречающаяся исключительно в странах Центральной Азии, была сфотографирована сотрудниками Сайрам-Угамского национального природного парка при Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Об этом на своей странице в соцсети сообщил директор ДСО МЭГПР РК Олжас Беркинбаев.

В 1904 году Ричард Лидеккер впервые определил туркестанскую рысь и дал ей научное название - Lynx lynx wardi.

Туркестанская рысь, подвид обыкновенной рыси, населяет в основном горные районы и лесные массивы. Это животное занесено в Красную книгу Казахстана.

Охота на этот вид рыси запрещена с 1976 года.



