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    Туркестанская полиция взяла на контроль похищение несовершеннолетней «невесты»

    26 Января 2023, 16:24

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По заявлению жителя Шымкента о похищении его несовершеннолетней дочери с целью женитьбы полицией Жетысайского района начато досудебное расследование по ст. 122 УК РК «Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    «Установлено, что девушка вышла замуж за знакомого. Ее мать не дала согласия и забрала девушку обратно в Шымкент. В настоящее время по делу назначены экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия», - сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.

    Дело находится на контроле ДП региона.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область МВД РК
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