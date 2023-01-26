Туркестанская полиция взяла на контроль похищение несовершеннолетней «невесты»

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По заявлению жителя Шымкента о похищении его несовершеннолетней дочери с целью женитьбы полицией Жетысайского района начато досудебное расследование по ст. 122 УК РК «Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

«Установлено, что девушка вышла замуж за знакомого. Ее мать не дала согласия и забрала девушку обратно в Шымкент. В настоящее время по делу назначены экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия», - сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.

Дело находится на контроле ДП региона.



