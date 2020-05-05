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    Туркестанская область тесно сотрудничает с Узбекистаном для устранения последствий подтопления

    5 Мая 2020, 09:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев рассказал, сколько домов остаются подтопленными в Мактааральском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из-за ЧС на сегодня по предварительным расчетам остаются подтопленными 845 домов. 3 школы, 5 детсадов, 4 медобъектов, 1 дом культуры были подтоплены. Также в селе Женис мост, районная автодорога протяженностью 54,7 км тоже подтопило. Еще хотел бы сказать, что 7 639 га посевных площадей тоже было подтоплено. Сегодня мы проводим расчеты по ущербу», - сказал Умирзак Шукеев на заседании Правительства.

    Он пообещал предоставить дополнительную информацию позже.

    «Чтобы охранять имущество подтопленных районов было создано 8 блокпостов. Вчера мы были в Узбекистане, говорили с коллегами, посмотрели возможные места опасности. Возле населенного пункта Когалы будем дополнительно прорывать каналы. Об этом уже договорились вчера», - отметил аким.

    «В общем со стороной Узбекистана тесно сотрудничаем. После стабилизации ситуации они будут приезжать в нашу область, будут помогать. Со своей стороны мы должны открыть доступ на границе», - добавил он.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Туркестанская область Происшествия Акимат Узбекистан
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