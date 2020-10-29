Туркестанская область лидирует в республике по уровню рождаемости

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Численность населения Туркестанской области на 1 сентября 2020 года составила 2 036 029 человек, из них в городской местности 412 819 человек (20,3%), в сельской местности 1 623 210 человек (79,7%). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность населения выросла на 1,4%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

По республике область занимает первое место по показателям рождаемости и естественного прироста. Об этом в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного департамента статистики Айдар Абильдабеков.

Наряду с этим, во втором квартале 2020 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по Туркестанской области составила 168 301 тенге.

«Максимальная среднемесячная заработная плата установлена в Созакском районе - 243 324 тенге, минимальная заработная плата в Сарыагашском районе – 137 498 тенге. Во втором квартале 2020 года максимальная месячная заработная плата установлена в отрасли «Финансы и страхование» - 220 355 тенге, минимальная - в сфере «Операции с недвижимым имуществом» - 70 121 тенге.

В области цены на продовольственные товары подорожали на 7,1%, непродовольственные товары - на 3%, платные услуги - на 5,5%», - сказал руководитель департамента.

Вместе с тем объем валового регионального продукта Туркестанской области за январь-июнь 2020 года составил 770 млрд тенге, по индексу физического объема область заняла первое место в республике. В структуре валового регионального продукта промышленность занимает 19,7%, сельское, лесное и рыбное хозяйство – 14,6%, образование – 12,7%.

За январь-сентябрь текущего года объем инвестиций в основной капитал по Туркестанской области составил 414 млрд 53 млн тенге, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 66,7%. 86,2% основных инвестиционных вложений осуществляли малые предприятия.



