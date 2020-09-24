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    Туркестанская область готова к голосованию на праймериз

    24 Сентября 2020, 22:29

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области 209 мест, отведенных для голосования в рамках праймериз, полностью готовы к заключительному этапу первыичных партийных выборов. В 170 из них голосование пройдет онлайн, в 39 - офлайн. Установлено 580 кабинок для голосования, 460 компьютеров, подключенных к Интернету, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного филиала партии «Nur Otan».

    Нужно отметить, в 209 местах смогут проголосовать около 80 тысяч членов Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan», входящих в 245 первичных партийных организаций. На сегодня уже 97 процентов членов партии в Туркестанской области зарегистрировались в информационной системе «Primaries 2020». Работа по регистрации еще продолжается.

    Напомним, во внутрипартийных выборах голосовать смогут только члены партии «Nur Otan». Голосование будет проходить по принципу: один ИИН, один мобильный номер и один IP-адрес. То есть с одного номера проголосовать сможет только один человек. Если одни из этих данных не совпадут, регистрация в информационной системе «Primaries 2020» не пройдет, а значит, человек не сможет принять участие в выборах. Все это позволит избежать массовой накрутки голосов и недоразумений.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Нур Отан
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