Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 468.1 eur/kzt 466.27

    rub/kzt 7.89 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Туркестанская область бьет рекорды по урожаю сельхозпродукции

    17 Августа 2022 20:17

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аграрии Туркестанской области собрали 1 млн 491 тыс. тонн бахчевых культур. За рубеж экспортировано 121 тыс. тонн дыни и 170 тыс. тонн арбуза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    За 7 месяцев с начала года объем валовой продукции сельского хозяйства в Туркестанской области превысил план на 27,2 млрд тенге, таким образом, общая сумму составила свыше 338,9 млрд тенге. Индекс физического объема по сравнению с прошлым годом увеличился на +4,4%.

    В целом, уборочная кампания организована своевременно, урожай собран в срок.

    В животноводстве производство мяса, молока и куриных яиц по сравнению с прошлым годом сложилось на 0,6%, 1% и 10,6% соответственно.

    По поручению акима области Умирзака Шукеева в регионе проводятся семинары для представителей сельскохозяйственной отрасли. Предпринимателям и крестьянам разъясняют пути внедрения новых технологий, в результате чего широко применяются методы капельного и дождевального орошения.

    В целях повышения производительности труда в области реализуется проект «Получение 2-3 урожаев в год с одной площадки» с учетом климатических особенностей. В этом году на 9 тыс. га реализуется более 2 тыс. проектов.
    #Туркестанская область #Сельское хозяйство #Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Столичная публика тепло приняла спектакль «Легенда о Коркыте» туркестанского театра
    Среди пострадавших в ДТП в Туркестанской области четыре кыргызстанца
    Сельхозярмарка товаропроизводителей Туркестанской области проходит в столице
    Синоптики объявили штормовую погоду в девяти областях Казахстана
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане
    Новости партнеров