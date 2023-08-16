Туркестанская область: 13 заводов на 1 триллион тенге построят в Созакском районе

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос, связанный с созакским каналом «Жылыбулак», который уже много лет является одним из актуальных в сельском хозяйстве, решен после встречи акима области Дархана Сатыбалды с населением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

В этом году была разработана проектно-сметная документация и выделены средства из областного бюджета на начало строительных работ. Стоимость проекта - 470 млн тенге. После ввода канала в эксплуатацию поливной водой будут обеспечены 650 га орошаемых земель и 133 га пашенных участков жителей населенных пунктов Кумкент, Кызылканат.

Встреча акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды с населением продолжилась в Созакском районе. Отчитавшись перед жителями, глава области подвел итоги первого полугодия 2023 года, ознакомил с достижениями и итогами проделанной работы. Кроме того, он поделился поставленными целями и задачами, подробно остановился на проектах, которые будут реализованы.

За шесть месяцев 2023 года объем промышленности Созакского района составил 265 млрд тенге. Объем инвестиций, направленных на основной капитал, достиг 40 млрд тенге, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 19 млрд тенге больше.

До 2027 года в районе будут реализованы 13 инвестиционных проектов на 1 трлн тенге. В частности, в следующем году начнется строительство завода по производству серной кислоты компании «Казатомпром» стоимостью 100 млрд тенге.

Планируется начало строительства предприятия по добыче природного газа компании «Мангышлак-Мунай» стоимостью 89 млрд тенге.

Будет построен завод по производству минеральных удобрений компании «Созак Фосфат» стоимостью 130 млрд тенге, где будет трудоустроено 1 тысяча человек.

Начнется строительство соляного склада для каустической соды «Инновационный комплекс «Састобе». Здесь смогут хранить 100 тысяч тонн соли в год.

Планируется реализация проекта по добыче газа компании «Созақ мұнай және газ» мощностью 2 млрд кубических метрах. Стоимость проекта - 700 млрд тенге.

«Для строительства новых заводов определены земельные участки, ведутся необходимые разведочные работы, оформляются документы на строительные работы. При реализации этих проектов будет создано 1706 постоянных рабочих мест, что будет способствовать социально-экономическому развитию района. Мы прилагаем усилия для развития промышленности, уделяем приоритетное внимание строительству заводов и фабрик для постоянной занятости населения. Всем гражданам, желающим начать бизнес, будет оказана всесторонняя поддержка», - сказал Дархан Сатыбалды.

Напомним, на предыдущей встрече акима области с населением Созакского района был поднят ряд важных вопросов. Они решаются поэтапно, в соответствии с требованиями закона.

За это время для предупреждения предстоящих зимне-весенних паводков были возведены плотины и вырыты канавы в населенном пункте Акколтык. Ведется работа по установке дополнительных водопропускных труб для жителей населенных пунктов Балдысу и Карабулак. Работы по прокладке внутреннего газопровода в селе Шолаккорган завершатся в текущем году. Строительство автоматической газораспределительной станции и магистрального газопровода для подачи газа в село будет завершено в 2024 году. Активно ведется работа по обеспечению питьевой водой жителей микрорайонов «Акшам» и «Наурыз». Из-за частых отключений электричества старая подстанция нуждалась в модернизации.

Доля Созакского района в области по объему промышленной продукции составляет 60%. За шесть месяцев 2023 года объем валового регионального продукта составил 283 млрд тенге. Созакский район, являясь промышленно развитым районом, считается единственным самодостаточным районом в области. Доходы местного бюджета с начала года достигли 7,5 млрд тенге. Объем продукции растениеводства (14 тысяч га) составил 4,7 млрд тенге. Программа «Ауыл аманаты» реализуется в сельских округах Созак, Кумкент, Шолаккорган и Жартытобе. Создано четыре сельскохозяйственных кооператива, одобрено 76 проектов.

Продолжается работа по улучшению инфраструктуры района. В рамках инвестиционной программы компании «ОңтүстікЖарықТранзит» в этом году заменят 26,5 км электрических сетей и три изношенных трансформатора. Деревянные колонны заменят железобетонными, установят новые трансформаторы. Из местного бюджета выделены дополнительные 362 млн тенге, ведется средний ремонт 11 улиц и 152 км дорог областного значения «Шолаккорган-Созак», «Созак-Карагур», «Шолаккорган-Кумкент».

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам благоустройства и содержания населенных пунктов в чистоте. На постоянном контроле должны находиться работы по благоустройству территории района, очистке территорий от бытовых отходов, приведению в порядок фасадов домов и объектов придорожного предпринимательства. Это один из главных показателей работы акимов. Призываю жителей принять участие в этой работе. Если мы начнем с себя, то создадим правильное отношение туристов к нам. В прошлом году за счет спонсоров был огорожен земельный участок площадью 3,2 гектара с выходом из села Шолаккорган в направлении Туркестана, посажено 3,5 тысячи саженцев. В зоне озеленения проведена система капельного орошения. В этом году эти работы продолжаются - на 1,6 га земли высажено еще 2 тысячи саженцев. В целом, в текущем году в целях озеленения территории района высажено 18 670 саженцев», - сказал аким области Дархан Сатыбалды.

За счет спонсорства производственных предприятий и индивидуальных предпринимателей за последние три года в районе был возведен ряд объектов на 1,3 млрд тенге. Сузакцы подарили малообеспеченным многодетным семьям 11 домов, построили две мечети, шесть детских и пять спортивных площадок, осветили 12 улиц, благоустроили 15 объектов.

В целях повышения доходов населения за шесть месяцев создано 550 новых рабочих мест. Уровень безработицы в районе составляет 5%. Это один из самых низких показателей в области.

По пилотному проекту «Комфортная школа» для общей средней школы имени Ы. Алтынсарина, построенной в селе Шолаккорган в 1961 году, в этом году начнется строительство нового здания на 900 мест, его планируется ввести в эксплуатацию в следующем году. В этом году для создания условий для качественного образования учащихся на оснащение 23 учебных кабинетов выделено 182 млн тенге, ведется соответствующая работа.

Пообщавшись с населением, Дархан Сатыбалды отметил, что добрые дела, направленные на развитие населенных пунктов и повышение уровня жизни населения, будут продолжены. Глава региона ответил на все вопросы и предложения жителей, выслушал их просьбы.

Отметим, аким Туркестанской области каждые полгода проводит отчетные встречи с населением о проделанной работе и знакомит с проблемами, волнующими жителей. Встречи проводятся во всех районах и городах региона.