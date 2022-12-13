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    Туркестанец арендовал грузовик и продал его за 23 млн тенге

    13 Декабря 2022, 19:52

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области установили мошенника, продавшего грузовик знакомого, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

    В управление полиции Сайрамского района с заявлением обратился местный житель. Он сообщил, что сдал в аренду малознакомому человеку грузовую автомашину марки Volvo, однако последний без его разрешения продал грузовик и исчез из виду.

    Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК «Мошенничество». Ущерб, причиненный потерпевшему, составил около 23 миллиона тенге.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого, причастного к мошенничеству. Им оказался безработный, местный житель. Следствием установлено, что подозреваемый с целью легкой наживы продал грузовой автомобиль своему знакомому по низкой цене.

    На сегодняшний день в отношении подозреваемого мужчины проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.
    Туркестанская область МВД РК Мошенничество
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