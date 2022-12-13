Туркестанец арендовал грузовик и продал его за 23 млн тенге

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области установили мошенника, продавшего грузовик знакомого, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

В управление полиции Сайрамского района с заявлением обратился местный житель. Он сообщил, что сдал в аренду малознакомому человеку грузовую автомашину марки Volvo, однако последний без его разрешения продал грузовик и исчез из виду.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК «Мошенничество». Ущерб, причиненный потерпевшему, составил около 23 миллиона тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого, причастного к мошенничеству. Им оказался безработный, местный житель. Следствием установлено, что подозреваемый с целью легкой наживы продал грузовой автомобиль своему знакомому по низкой цене.

На сегодняшний день в отношении подозреваемого мужчины проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.



