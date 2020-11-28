Туркестанцы стали призерами военно-патриотического сбора «Айбын-2020»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился VI Республиканский военно-патриотический сбор молодежи «Айбын-2020». Торжественная церемония закрытия мероприятия состоялась в Нур-Султане в преддверии Дня Первого Президента. Ежегодное традиционное мероприятие впервые в этом году ознаменовалось проведением в онлайн-формате. Все участники смотрели военный сбор в прямом эфире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В мероприятии приняли участие министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев, министр информации и общественного развития Аида Балаева, вице-министр образования и науки Шолпан Каринова, капитаны лучших команд, победители сбора в индивидуальном зачете и в номинации «Үздік Жас сарбаз».

В двухмесячном сборе приняли участие 585 человек, в онлайн-формате соревновались 39 команд. В ходе сбора участники провели соревнования в военно-прикладных видах спорта, а также в интеллектуальных и творческих состязаниях.

По итогам соревнований в республиканском конкурсе ІІ место занял военно-патриотический клуб «БАРЫС» города Арыс Туркестанской области, а в номинации «Үздік Жас сарбаз» лучшим стал член этой команды Куаныш Абдибек Мейрамбекулы.

Команды-победители были награждены кубками, медалями, дипломами и ценными призами. Также конкурсантам были вручены сертификаты об участии в в сборе.

Стоит отметить, Департамент по делам обороны Туркестанской области по итогам 2020 года стал лучшим департаментом ВС РК по дисциплине.