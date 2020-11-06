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    Туркестанцы стали чемпионами страны по кокпару

    6 Ноября 2020, 13:32

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На чемпионате Казахстана среди молодежи по кокпару команда Туркестанской области «Кулагер» завоевала главный приз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    В соревнованиях по кокпару приняли участие 9 команд. В этом году в финале 15-го соревнования наездников команда Туркестанской области обыграла наездников «Аулие-ата» из Жамбылской области со счетом 6:2. Наездники Жамбылской области стали серебряными призерами, сборная города Алматы получил «бронзу».

    Кроме того, определены победители чемпионата Казахстана по аударыспак, тенге алу и жамбы ату.

    В соревнованиях, которые проходили в течение недели, в 4-х весовых категориях победителями стали туркестанцы. К примеру, в весе 70 кг победил туркестанец Дарын Откелбай, 80 кг - Расул Курайыш, в весе +80 кг - Габит Агабек.

    В тенге алу доминировал Галымжан Изжанов. В соревнованиях по жамбы ату победителем стал Бакдаулет Бабажан из Жамбылской области. Туркестанцы Батыр Бексауыт завоевал второе место, а Ералхан Айкоз получил бронзовую медаль.

    По окончании соревнований победители и призеры были награждены специальными дипломами. Также были вручены грамоты Расулу Курайышу, который завоевал звание «Лучший спортсмен» по аударыспаку и Сабыру Бакдаулету, победившему в номинации «Лучший игрок» по кокпару. А почетное звание «Лучший конь», по мнению жюри, досталось скакуну по кличке Намыскок, который удивил своим талантом.

    Автор:

    Туркестанская область Спорт Рухани жаңғыру
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