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    Туркестанцы отправили в Костанай гуманитарную помощь

    5 Сентября 2022, 13:27

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Мактааральцы собрали более 23 тонн гуманитарной помощи для костанайцев, пострадавших от пожара. Сегодня утром большой грузовик отправился в дальнюю дорогу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    В сборе гуманитарной помощи приняли активное участие предприниматели, жители района и добровольцы.

    Руководил мероприятием заместитель акима района Нурбол Саттаров, за короткое время были собраны необходимые продукты питания, гигиенические средства, постельные принадлежности. Также активное участие в организации благотворительной акции приняли депутат районного маслихата М. Ажикабылов, руководители самостоятельных отделов района Б. Анарбеков и Б. Алимкул.

    - Когда мактааральцы пострадали от наводнения, помогали все казахстанцы, в том числе костанайцы. И сегодня мы отправляем гуманитарную помощь. Наша сила – в единстве. Только объединившись, мы сможем справиться с этой трудностью», - сказал Нурбол Саттаров.

    Среди продуктов питания – мука, подсолнечное масло, поваренная соль, макароны, рис, гречка, маш, бобы, лапша быстрого приготовления, лук, печенье, питьевая вода. Также в грузовик погрузили бумажные салфетки, пеленки, туалетную бумагу и 200 наборов постельных принадлежностей.

    Активно собирают помощь для костанайцев и жители Арыси. Население Арыси в один день собрало и отправило в Костанайскую область 3 тонны муки, постельные принадлежности (подушки, покрывала, матрасы) на 100 человек, тонну макаронных изделий, около 500 литров растительного масла, 10 тонн питьевой воды, по тонне картофеля и моркови, 3 тонны лука, большой грузовик дынь, полтонны капусты, средства гигиены, предметы первой необходимости.

    «Мы не забудем, как в 2019 году, после взрывов в Арыси, костанайцы протянули руку помощи и помогали справляться с трагедией», - отметили жители Арыси.


    Фото: пресс-служба Акимата Туркестанской области

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Костанайская область Туркестанская область Благотворительность Общество Пожар
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