Туркестанцы обсудили приоритетные направления Послания Президента

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Свою точку зрения по нынешнему Посланию Главы государства выразили также представители различных сфер Туркестанской области, передает МИА «Казинформ».

В своем очередном Послании народу Казахстана Президент страны Касым Жомарт-Токаев уделил особое внимание социальным проблемам, возникшим в результате пандемии. Глава государства предложил способы оказания государственной поддержки казахстанцам, нуждающимся в поддержке государства. При этом его предложения рациональны, так как не лягут тяжелым бременем на бюджет. Президент обеспокоен тем, что, несмотря на всевозможные госпрограммы, малый и средний бизнес по-прежнему находится в тяжелом положении. И для решения этих задач также были озвучены решения.

Многодетная мать, обладательница знака «Алтын алқа» Жумакуль Кузенбаева, предприниматель из Отрарского района Туркестанской области считает, что самое главное предназначение женщины – быть матерью.

«Я считаю себя счастливой, так как Всевышний подарил мне семерых детей. Но, к сожалению, многие пары испытывают трудности на пути к родительству. В своем Послании народу Казахстана Президент поручил Правительству с 2021 года запустить специальную программу «Аңсаған сәби» — «Желанное дитя». Количество квот по программам ЭКО планируется увеличить до семи тысяч – то есть в семь раз. А это значит, что очень многие женщины наконец-то смогут познать радость материнства. Уверена, это положительно скажется на укреплении казахстанских семей», - говорит многодетная женщина.

Председатель Туркестанского областного филиала молодежного крыла «Jas Otan» Жасерик Жуман приоритетным направлением в Послании считает возможность приобретения жилья за счет пенсионных отчислений.

«Более 700 тысяч казахстанцев смогут использовать часть пенсионных накоплений с 2021 года. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу на совместном заседании палат Парламента. Это верное решение. Ведь покупка жилья остается для многих казахстанцев, особенно для молодых семей, насущной проблемой. Часть пенсионных отчислений можно будет направить также на лечение или для передачи в управление финансовым компаниям. То есть мы сможем сами управлять своими деньгами. А для молодых специалистов это станет стимулом для того, чтобы хорошо зарабатывать. Глава государства поручил Правительству совместно с Нацбанком до конца текущего года принять необходимые нормативно – правовые акты и провести подготовительную работу», - говорит молодежный лидер.

Журналист Малик Даулетов, главный редактор газеты «Туркiстан»/«Туркистон» уверен, что все решения государственных органов должны быть направлены на благо людей и развитие национальной экономики.

«Глава государства подверг резкой критике халатность некоторых должностных лиц во власти. В связи с этим дана четкая установка сократить госаппарат на 25 %, чтобы во власти остались действительно работающие на благо народа и страны люди. Неверные, а порой неправомерные действия чиновников и всевозможных проверяющих органов, бумажная волокита и бюрократия наносят огромный ущерб благополучию и здоровью простых людей. Нынешнее Послание охватило все сферы жизни и деятельности казахстанцев, частного и государственного сектора. Были озвучены проблемы и пути их решения в медицине, образовании, правоохранительной системе», - отметил журналист.

Любой кризис – это проверка, определяющая профессонализм каждого лидера. Президент страны ответственно выполняет свой долг перед народом. Следующий шаг – за Правительством и местной исполнительной властью. Именно от них теперь зависят выполнение и результат всех установок, озвученных в Послании народу Казахстана.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.