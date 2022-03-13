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    Туркестанцев попросили не выезжать в дальний путь из-за непогоды

    13 Марта 2022, 13:35

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Жителей Туркестанской области попросили не выезжать в дальний путь из-за непогоды, передает МИА «Казинформ».

    «Согласно прогнозу погоды, 13 марта 2022 года в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (снег, дождь), усиление ветра и резкое ухудшение погоды. Поэтому полицейские Туркестанской области призывают обратить внимание на сообщения о погоде и не выезжать в дальний путь. Если возникла острая необходимость и вы вынуждены выехать в дорогу, то обязательно соблюдайте правила дорожного движения! Учитывая ситуацию с неблагоприятными погодными условиями и с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий, полицейские Туркестанской области продолжат патрулирование дорог», - говорится в сообщении областного департамента полиции.

    Напомним, 13 марта практически во всех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Дороги Погода
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